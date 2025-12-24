Torna l'annuale mostra collettiva del FotoClubCelle

A Celle Ligure, dal 1 al 6 gennaio, nella Sala Espositiva del Centro Culturale P. Costa, si terrà l'annuale mostra collettiva del FotoClubCelle, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

La mostra fotografica, dal titolo "FotoClubCelle 45" vuole celebrare il 45° anniversario di fondazione del circolo fotografico di Celle Ligure attraverso le opere più recenti dei suoi soci.

Il FotoClubCelle è un'associazione fotografica amatoriale, affiliata FIAF, con sede a Celle Ligure (SV) dal 1981. In questi anni è stata presente ed attiva nella vita culturale del paese, con serate aperte al pubblico, mostre, proiezioni, corsi fotografici, collaborazioni con il Comune di Celle Ligure, le Scuole e le Associazioni, e con l'Antico Teatro Sacco di Savona.

La mostra, che si inaugura il 1° gennaio alle 15, é visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 18 e nei festivi anche dalle 10 alle 12.