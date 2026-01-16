Saldi invernali a Vado Ligure: al Molo 8.44 lo shopping è all’aria aperta

Anche il Molo 8.44 partecipa ai saldi invernali, ma lo fa a modo suo.

Il centro commerciale di Vado Ligure, completamente all’aperto, propone un’esperienza di shopping diversa dal solito: niente gallerie chiuse, ma viali esterni, negozi affacciati direttamente sull’esterno e una passeggiata che unisce acquisti e tempo libero.

Durante il periodo dei saldi, sono numerose le insegne coinvolte: abbigliamento uomo, donna e bambino, sport, casa, bellezza, pet shop, giocattoli e supermercato. Un’offerta ampia, pensata per intercettare esigenze diverse e rendere lo shopping più semplice e funzionale.

La forza del Molo 8.44 sta proprio qui: fare acquisti senza rinunciare alla comodità, con la possibilità di fermarsi per una pausa, muoversi con calma e vivere i saldi come parte di una giornata fuori casa, non come una corsa contro il tempo.

Un’alternativa concreta al centro commerciale tradizionale, che nei saldi invernali trova uno dei momenti migliori per essere scoperta — o riscoperta.