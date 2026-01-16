L'Oroscopo di Corinne dal 16 al 22 gennaio

ARIETE: Nel teatro di questa bizzarra esistenza di false comparse ne avete le scatole piene ma far buon viso a cattivo gioco rendesi tassativo visto che la verità non la potete dire e se azzardate un’intenzione c’è sempre chi ha da ribadire però, alla faccia di tutti, se in testa vi sta frullando un progetto, iniziate a pensarci seriamente visto che lo materializzerete. Prossimamente un conoscente deluderà, un altro vi spalleggerà e, per i più ardimentosi, si prospettano incontri maliosi.

TORO: Il trigono del baldanzoso Marte movimenterà le giornate rendendole mordaci e frizzanti proprio come le persone con cui tratterete… Uscire, combinare qualcosina di piacevole, servirà a corroborare chiunque abbia trascorso festività barbose o non corrispondenti alle primordiali aspettative. Qualche nativo si troverà dinanzi ad una scelta altri rimarranno maluccio per il comportamento di una donna. Sabato adatto a shopping, trattamenti estetici, spettacoli, ritrovi.

GEMELLI: Anno nuovo prospettive nuove… Nuoterete difatti in mari diversi rispetto al 2025 e le prime avvisaglie di tali mutamenti si faranno sentire nel corrente mese! Girate però alla larga da chi è avvezzo a criticare perché potrebbe far lo stesso nei vostri confronti e aiutate una persona in difficoltà. Stomaco disturbato: limitate dolci e pastrocchi perché dovete tenervi nel mangiare specie se colesterolo e glicemia tendono ad aumentare. Visita o chiamata appagante.

CANCRO: Il destino muove tanti fili ma sta a voi plasmarlo attraverso il libero arbitrio: di fronte a certi bivi non esitate ad imporre la volontà prima di trovarvi a sopportare situazioni imbarazzanti. Il bisogno di armonia mal collimerà con la truce atmosfera aleggiante sia in casa che fuori ma questo è l’anno delle scelte: quindi regolatevi di conseguenza. Un responso o una novella vi rincuorerà consentendo di riprendere grinta e vitalità. Week end abbastanza frenetico.

LEONE: Che al varco vi aspetti un anno avvincente è risaputo ma sta pure a voi renderlo il più rigoglioso possibile rammentando che qualsiasi opportunità perduta può diventare un rimpianto, che non si devono reprimere le emozioni e che è ancor più bello condividerle con chi si ama. Concedetevi uno sfizietto e non trascurate un acciacchino. Domenica all’insegna dell’imprevedibilità compreso un invito da accettare senza titubare. Costipazioni o infiammazioni.

VERGINE: Il celestiale sestile di Marte vi farà resuscitare consentendo di percepire spiragli di luce e serenità per l’anno appena iniziato dove qualcosa in meglio cambierà.… Commutate quindi i vetusti crucci in novelle esperienze, pensate alla salute, all’amore, ai vostri cari, a mesi carichi di promesse, mitigando un’ansia fomentatrice di seccanti somatizzazioni! Scaramucce con congiunti o parenti ma anche personalissimi riconoscimenti. Domenica allegrotta. Raffreddori in vista.

BILANCIA: Ma qual periodo pepato ed infiammato vi attende dopo le trascorse festività… Tra un contrasto, una serie di inconvenienti ed un’emozione, vi ritroverete spesso con la testa nel pallone al punto di spaccare accidentalmente oggetti, avvertire dentro di voi una certa fermentazione o dover coordinare tante di quelle cosette da non saper da dove iniziare. Datevi inoltre una sistematina, recandovi dal parrucchiere o variando look per una festa o un’occasione speciale.

SCORPIONE: Spalancate lo scrigno del cuore al fine di introdurvi qualcosa di prezioso… Che il 2026 riservasse trasformazioni lo avevate capito ma mai potreste supporre ciò che di carino accadrà nei contigui mesi… Sforzatevi quindi di sopportare gli spleen altrui, ignorate meschinità e grettezze, riscoprite valori dimenticati tra le cianfrusaglie del tempo e non combinate pasticci! Tendenza a cervicali, forme influenzali o mal di pancia. Sorpresina domenicale e combino originale.

SAGITTARIO: Scalpitanti come puledrini auspicate un anno migliore ma sappiate già sin d’ora che un paio di desideri piglieranno forma concreta e che pian piano la ruota inizierà a girare per il verso giusto a patto di non dormire sugli allori. Una risposta, spettante qualcosa state a cuore, arrivando vi rallegrerà. Bene anche per chi deve recuperare dei soldi o modificare qualcosa in casa o nell’attività. Fatevi altresì dare dei numeri e giocateli al Lotto perché la fortuna arriderà!

CAPRICORNO: Bellissima questa Luna che, facendosi nuova il 18 gennaio proprio nella vostra costellazione, consentirà di affrontare le difficoltà in maniera decisa, indipendentemente da quel larvato scoramento colpente chi, vivendo sulla nuvoletta delle illusioni, rimarrà di stucco dinanzi ad un’amara verità. Chi invece ha da poco iniziato una storia vivrà attimi incantati. Battibecchi con gente che non capisce un accidempoli.… Regali e feste speciali per chi avanza d’età.

ACQUARIO: Gli astri incaricheranno la bizzarra sorte di recapitare un pizzico di brio al vostro indirizzo, una maggior nitidezza nel labirintico subconscio e la concretizzazione di un anelito… Per taluni è fattibile un zigzagante viavai di comunicati oppure l’arrivo di un messaggio da decifrare al fine di comprenderne l’effettivo significato. Rammentate che conservare una strenna ricevuta a Natale o Capodanno risulterà di ottimo auspicio… Noie ad aggeggi elettrici, elettronici o motorizzati.

PESCI: La routine e la stanchezza smorzeranno l’inventiva appesantendo l’umore e, manco farlo apposta, tratterete con individui talmente tronfi dal mettere a dura prova la vostra tolleranza così come, a taluni, darete un’errata impressione di voi fomentando malintesi. I marzolini gioiranno per un evento o riceveranno una buffa novella. Curatevi ai primi sintomi di malanni stagionali, sistemate una questione pratica e confidate in appoggi provvidenziali. Domenica singolare.

Le stelle sono le sentinelle delle nostre speranze e di sogni che ogni tanto vi aiutano a realizzare…