Celle, il centro storico nuovamente allagato. Il sindaco: "Altra nottata complicata, questa volta siamo arrivati al limite"

Terzo allagamento del centro storico di Celle Ligure nel giro di un mese.

Questa notte altra notte difficile per il comune cellese finito sotto l'acqua a causa della violenta mareggiata che sta imperversando sulle coste del savonese nelle ultime ore.

"Altra nottata complicata per il centro storico, ormai ad ogni minima onda si ripresenta il problema. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e della ruspa si é riusciti nuovamente ad evitare il peggio, anche se questa volta siamo arrivati al limite - ha detto il sindaco Marco Beltrame - Un ringraziamento particolare a Paolo Sanguettola che in piena notte ha avvisato i vigili del fuoco, al collega ed amico Marco Scasso che con la sua squadra sono prontamente intervenuti, all’assessore Chiara Zunino che alle 5.00 é scesa per coordinare le operazioni, e come al solito a Massimo Damele per essere prontamente intervenuto ad aprire il rio, che era già stato aperto in serata, ma ormai non si può più distrarsi per nemmeno qualche ora".

Ad allagarsi come accaduto nelle precedenti circostante la prima parte di via Aicardi, via Boagno e Piazza del Popolo.

"Oggi giornata di incontri istituzionali, per fare ciò che il ruolo di un sindaco impone, cercare finanziamenti e portare i problemi del nostro Comune all’attenzione degli enti superiori" conclude il primo cittadino cellese.

Il Comune con un progetto di fattibilità è alla ricerca di una soluzione tecnica idonea per garantire il corretto deflusso delle acque superficiali del centro storico, anche in occasione dell'innalzamento del livello di deflusso del rio Ghiare.