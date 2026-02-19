"Lotteria delle Stelle 2026": il cuore del mondo sportivo batte forte per la Gigi Ghirotti

Ritorna l'appuntamento con la “Lotteria delle Stelle” a favore della Fondazione Gigi Ghirotti ETS. Stelle nello Sport, in occasione del ventisettesimo anno di vita, rinnova il suo supporto alla grande squadra “guidata” dal prof. Franco Henriquet.

La Lotteria si affianca all’Asta Benefica e ai grandi eventi di Stelle nello Sport (Galà delle Stelle, Festa dello Sport e Charity Event). Un grande impegno, culminato a fine 2025 con la consegna di una somma-record di 63.000 alla Ghirotti.

Con la Lotteria delle Stelle tutti possono “scendere in campo”. Negli anni si è creata una rete sociale attraverso il mondo sportivo. L'appello è, ancora una volta, rivolto a dirigenti, tecnici e atleti. Tutti in campo per sostenere una eccellenza ligure quale la Gigi Ghirotti.

Ogni biglietto ha un costo di 5 euro. E’ possibile acquistare i biglietti fino al prossimo 30 giugno o fino a esaurimento. L’estrazione è fissata per Mercoledì 8 luglio (ore 18) presso i Bagni Lido di Genova, partner di Stelle nello Sport, alla presenza del Prof. Henriquet. Il numero del "biglietto fortunato" sarà pubblicato sul sito www.stellenellosport.com.

Questa quinta edizione della Lotteria conferma anche un importante “incentivo” per la partecipazione delle Associazioni sportive. Tra tutti coloro che acquisteranno un carnet di 50 biglietti (costo euro 250) sarà estratto un Voucher Genovarent del valore di 500 euro da utilizzare in preziosi servizi di noleggio pullman e auto per le trasferte.

I biglietti per il pubblico sono disponibili presso la sede di Stelle nello Sport in Via Federico Ricci 1 (Circolo Tennis Nuova Valletta Cambiaso) o presso la sede della Gigi Ghirotti in Corso Europa 48 (Ufficio Promozione).

Ogni Associazione, Ente, Federazione, Azienda o singolo "gruppo" di amici potràordinare i biglietti scrivendo una mail a info@stellenellosport.com e concordare il ritiro o la spedizione.

"L'intero ricavato della Lotteria delle Stelle sarà devoluto come per tradizione alla Fondazione Gigi Ghirotti – sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport - e tutti i "sostenitori" di questa “maratona benefica” saranno citati su tutti i nostri canali tv, social, web. Ci ritroveremo poi tutti insieme l’8 luglio ai Bagni Lido per una grande festa e per celebrare, ne siamo certi, l’ennesimo bellissimo risultato di questa grande maratona benefica".