Le lotte delle donne come bussola per il futuro: il 7 marzo l'incontro dell'associazione Vivi Piana Crixia

In occasione della Giornata internazionale della donna, la professoressa Rosanna Lavagna guiderà un incontro dedicato alla riflessione sulle conquiste e sulle sfide ancora aperte nella lotta per i diritti delle donne.

L’appuntamento, in programma sabato 7 marzo alle ore 17, fa parte del ciclo di incontri inverno/primavera 2026 organizzato dall'associazione Vivi Piana Crixia, nella propria sede di via G. Chiarlone, con ingresso a offerta libera.

Attraverso un’analisi dei diritti già conquistati e di quelli ancora da difendere, l’incontro propone di ripercorrere l’eredità storica e politica delle lotte femminili.

Sarà un’occasione per riflettere su come queste battaglie costituiscano la base necessaria per costruire un futuro in cui ogni persona sia libera di definirsi, senza dimenticare chi ha tracciato la strada.