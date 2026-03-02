 / Eventi

Eventi | 02 marzo 2026, 11:51

Le lotte delle donne come bussola per il futuro: il 7 marzo l'incontro dell'associazione Vivi Piana Crixia

Inizio alle ore 17 nella sede di via G. Chiarlone

Le lotte delle donne come bussola per il futuro: il 7 marzo l'incontro dell'associazione Vivi Piana Crixia

In occasione della Giornata internazionale della donna, la professoressa Rosanna Lavagna guiderà un incontro dedicato alla riflessione sulle conquiste e sulle sfide ancora aperte nella lotta per i diritti delle donne.

L’appuntamento, in programma sabato 7 marzo alle ore 17, fa parte del ciclo di incontri inverno/primavera 2026 organizzato dall'associazione Vivi Piana Crixia, nella propria sede di via G. Chiarlone, con ingresso a offerta libera.

Attraverso un’analisi dei diritti già conquistati e di quelli ancora da difendere, l’incontro propone di ripercorrere l’eredità storica e politica delle lotte femminili.

Sarà un’occasione per riflettere su come queste battaglie costituiscano la base necessaria per costruire un futuro in cui ogni persona sia libera di definirsi, senza dimenticare chi ha tracciato la strada.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium