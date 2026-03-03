Albenga, entro marzo la fine dei lavori di pulizia del Centa: conservate isole di vegetazione e migliorato il decoro

Si concluderà entro il mese di marzo l’intervento di pulizia dell’alveo del fiume Centa, ad Albenga, eseguito con la supervisione degli Uffici della Provincia di Savona e della Regione Liguria in collaborazione con l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune ingauno.

L’impresa incaricata dei lavori, che hanno interessato entrambe le sponde del corso d’acqua per complessivamente 1,7 chilometri, è attualmente impegnata nel taglio della vegetazione e nella pulizia in sponda destra, nel tratto compreso tra il ponte dell’Aurelia e il “Ponte Rosso” Viveri.

L’esecuzione delle opere, in coerenza con le prescrizioni impartite in sede di valutazione d’incidenza, ha previsto il mantenimento di alcune “isole” di vegetazione e la conservazione di specifiche essenze arboree e arbustive, con l’obbiettivo di garantire la funzionalità del corridoio ecologico a supporto delle migrazioni dell’avifauna, in un’area caratterizzata dalla presenza di rilevanti vincoli naturalistici. Il sito, infatti, è connotato da elevato valore conservazionistico ed è designato Zona Speciale di Conservazione ai sensi della Direttiva Habitat, nonché Area Protetta Provinciale.

Fondamentale anche l’aspetto legato alla sicurezza urbana: l’operazione è infatti volta a contribuire a migliorare il decoro, la visibilità e la fruibilità delle aree limitrofe al corso d’acqua, riducendo situazioni di abbandono e degrado e favorendo un maggiore controllo e presidio del territorio.

“Ringrazio la ditta esecutrice dell’intervento, gli uffici comunali e provinciali che hanno collaborato al fine di eseguire il miglior intervento nel rispetto delle esigenze cittadine, di sicurezza e ambientali. La manutenzione dei rii e dei canali presenti sul territorio comunale rappresenta una priorità - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - Albenga è caratterizzata da una fitta rete di canali e rii e, attraverso una programmazione a rotazione, stiamo cercando di intervenire su tutti. È tuttavia necessario ribadire che, sempre più spesso, gli eventi meteorologici assumono un’intensità tale da comportare inevitabili disagi: una situazione che riguarda Albenga come molte altre realtà, in Italia e non solo. Proprio per questo riteniamo indispensabile una pianificazione di lungo periodo e il supporto di risorse provenienti da enti sovracomunali, in grado di affiancare i Comuni sia negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia nella progettazione di opere strutturali di adeguamento di rii e canali, fondamentali per la sicurezza del territorio”.