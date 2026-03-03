Albenga, tutto pronto per il Trofeo Laigueglia: villaggio di partenza in piazza del Popolo

È tutto pronto per il 63° Trofeo Laigueglia, storica competizione ciclistica che quest’anno, per la prima volta nella sua lunga tradizione, prenderà il via dalla Città di Albenga.

Un evento di grande rilievo sportivo e mediatico che rappresenta un’importante occasione di promozione per il territorio ingauno e per l’intero comprensorio.

Il Villaggio di Partenza e la presentazione ufficiale delle squadre si terranno in piazza del Popolo a partire dalle ore 9.45.

La partenza ufficiosa, con trasferimento turistico, è prevista alle ore 11.25 da via Enrico d’Aste, accanto a piazza San Michele.

Da qui i corridori raggiungeranno piazza del Popolo per poi attraversare l’iconico Ponte Viveri, noto come “ponte rosso”, proseguire lungo via Piave e via Aurelia, dove alle ore 11.30 verrà data la partenza ufficiale.

La corsa entrerà quindi nel vivo con il primo passaggio a Laigueglia e l’affrontare in sequenza Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta, attraversando Imperia e proponendo quest’anno un’importante novità: l’inserimento della Cipressa, celebre salita della Milano-Sanremo (5,6 km con pendenza media del 4% e punte oltre il 7%).

Tra le novità dell’edizione 2026 anche l’ingresso del gruppo sulla Ciclovia Riviera dei Fiori per 12,6 km, a testimonianza di come il grande ciclismo agonistico possa rappresentare un’opportunità concreta di valorizzazione del territorio, della mobilità sostenibile e degli spazi dedicati al cicloturismo.

Il percorso proseguirà affrontando nuovamente Capo Berta, Capo Cervo e Capo Mele in senso inverso, fino a raggiungere Laigueglia per la prima ascesa alla Colla Micheri (2 km, pendenza media 8%). Dopo la discesa, i corridori scaleranno Testico (7 km, pendenza media 4,6%) e Cima Paravenna (7,3 km, pendenza media 5,2%), per poi scendere verso Villanova d’Albenga e fare ritorno a Laigueglia.

Nel finale di gara, in via Monaco, sarà affrontato il circuito della Colla Micheri, la salita decisiva che verrà ripetuta per tre volte, prima dell’arrivo conclusivo in Corso Badarò a Laigueglia, in un ritorno alla tradizione sul lungomare del borgo ligure.

L’edizione 2026 del Trofeo Laigueglia si conferma così un appuntamento di alto profilo tecnico e spettacolare, capace di coniugare sport, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche della Riviera.