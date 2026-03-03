 / Attualità

Ciak si gira ad Alassio: è set del cortometraggio “Rick 127”. Tre giorni di riprese tra spiaggia, Muretto e Budello

La città scelta come location principale del film prodotto da Grinder. Coinvolti anche gli allievi della scuola “Leonardo Marchese” di Albenga

Ciak si gira ad Alassio, scelta come location principale del cortometraggio "Rick 127", prodotto dalla Grinder Ideas Production Entertainment, casa di produzione milanese, e diretto da Fabrizio Denaro. Le riprese , che sono iniziate oggi (3 marzo), si concluderanno giovedì pomeriggio e interesseranno alcuni dei luoghi più iconici della città: la spiaggia, il lungomare, il Budello, la Cappelletta e l’area del celebre Muretto.

Il film racconta l’incontro tra Rick, personaggio enigmatico e spaesato che sostiene di provenire dal futuro, e Samuel, un giovane del posto. Dietro atteggiamenti apparentemente eccentrici, Rick nasconde però un’intelligenza raffinata, forse troppo avanzata per il tempo in cui si trova.

«Proprio nei giorni in cui è stata annunciata la realizzazione del videoclip del giovane cantante Mazzariello tra Alassio e Sanremo, in collaborazione con la Genova Liguria Film Commission nell’ambito di Ligyes 2026, ci fa particolarmente piacere patrocinare un’altra importante iniziativa che vede Alassio protagonista come set cinematografico – afferma il sindaco Marco Melgrati –. È un ulteriore riconoscimento alla bellezza della nostra città e una preziosa occasione di promozione del territorio. Un caloroso benvenuto alla troupe da parte mia e dell’Amministrazione».

Sulla stessa linea il vicesindaco con delega al Turismo, Angelo Galtieri: «Produzioni di questo tipo rafforzano la visibilità di Alassio, offrendole una vetrina di grande valore e promuovendone i luoghi simbolo a livello nazionale e internazionale».

Coinvolti nelle riprese anche gli allievi del corso di Teatro della Scuola di Musica e Teatro “Leonardo Marchese” di Albenga, che parteciperanno come comparse. «Un’esperienza formativa importante – sottolinea la direttrice Eleonora Mantovani – che permetterà ai ragazzi di confrontarsi con una troupe professionale e mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni». Saranno coinvolti anche alcuni studenti dei corsi di musica.

Maria Gramaglia

