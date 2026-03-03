Ciak si gira ad Alassio: è set del cortometraggio “Rick 127”. Tre giorni di riprese tra spiaggia, Muretto e Budello

Ciak si gira ad Alassio, scelta come location principale del cortometraggio "Rick 127", prodotto dalla Grinder Ideas Production Entertainment, casa di produzione milanese, e diretto da Fabrizio Denaro. Le riprese , che sono iniziate oggi (3 marzo), si concluderanno giovedì pomeriggio e interesseranno alcuni dei luoghi più iconici della città: la spiaggia, il lungomare, il Budello, la Cappelletta e l’area del celebre Muretto.

Il film racconta l’incontro tra Rick, personaggio enigmatico e spaesato che sostiene di provenire dal futuro, e Samuel, un giovane del posto. Dietro atteggiamenti apparentemente eccentrici, Rick nasconde però un’intelligenza raffinata, forse troppo avanzata per il tempo in cui si trova.

«Proprio nei giorni in cui è stata annunciata la realizzazione del videoclip del giovane cantante Mazzariello tra Alassio e Sanremo, in collaborazione con la Genova Liguria Film Commission nell’ambito di Ligyes 2026, ci fa particolarmente piacere patrocinare un’altra importante iniziativa che vede Alassio protagonista come set cinematografico – afferma il sindaco Marco Melgrati –. È un ulteriore riconoscimento alla bellezza della nostra città e una preziosa occasione di promozione del territorio. Un caloroso benvenuto alla troupe da parte mia e dell’Amministrazione».

Sulla stessa linea il vicesindaco con delega al Turismo, Angelo Galtieri: «Produzioni di questo tipo rafforzano la visibilità di Alassio, offrendole una vetrina di grande valore e promuovendone i luoghi simbolo a livello nazionale e internazionale».

Coinvolti nelle riprese anche gli allievi del corso di Teatro della Scuola di Musica e Teatro “Leonardo Marchese” di Albenga, che parteciperanno come comparse. «Un’esperienza formativa importante – sottolinea la direttrice Eleonora Mantovani – che permetterà ai ragazzi di confrontarsi con una troupe professionale e mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni». Saranno coinvolti anche alcuni studenti dei corsi di musica.