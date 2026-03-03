Cosseria e Plastic Free uniti contro l’inquinamento da plastica

La giunta comunale di Cosseria ha approvato un protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free, organizzazione di volontariato ONLUS, realtà apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, impegnata nella lotta contro l’inquinamento da plastica.

L’accordo nasce dall’obiettivo comune di promuovere la tutela dell’ambiente e di sensibilizzare la cittadinanza sui temi legati alla riduzione dell’uso della plastica. La collaborazione prevede l’istituzione di un canale diretto tra Comune e associazione, finalizzato a semplificare le procedure burocratiche e a favorire lo sviluppo di iniziative concrete sul territorio.

Tra le attività previste vi sono campagne di sensibilizzazione online e offline, giornate di pulizia ambientale, lezioni di educazione ambientale nelle scuole e attività di segnalazione dell’abbandono illecito di rifiuti.

Il Comune si impegna a supportare logisticamente le iniziative, garantendo, tramite l’azienda di gestione dei rifiuti, il ritiro dei sacchi raccolti e dando priorità alle segnalazioni inviate dall’associazione, concedendo, inoltre, il patrocinio gratuito alle iniziative. Tutto ciò avviene senza comportare oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio comunale. Il protocollo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione fino al termine del mandato dell’attuale amministrazione.