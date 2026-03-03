Servizio Civile Universale, Andora aderisce anche quest'anno con tre progetti per i giovani dai 18 ai 29 anni

Anche quest’anno il Comune di Andora apre nuovamente le sue porte ai giovani che vorranno prestare Servizio Civile Universale presso l’ente. Fino alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026 è infatti possibile presentare domanda di partecipazione ai tre progetti proposti, per sei posti complessivi, destinati a giovani tra i 18 e i 29 anni desiderosi di cogliere un’opportunità formativa sia a livello personale sia professionale.

I partecipanti opereranno nell’ambito di specifici obiettivi degli Uffici Politiche Scolastiche, Sociali e Cultura del Comune. Il Servizio Civile presso il Comune di Andora prevede un impegno di 25 ore settimanali per un anno, con un compenso – stabilito dalla normativa nazionale – di 507,30 euro mensili per 12 mensilità.

«Dopo la positiva esperienza con i primi volontari che si sta per chiudere, il bando 2026 di Andora è stato potenziato con un ulteriore posto – spiegano gli assessori alle Politiche Sociali Monica Risso e alle Politiche Giovanili e all’Infanzia Alexandra Allegri che con il vice sindaco Daniele Martino hanno seguito la realizzazione dei progetti – Il Servizio Civile del Comune di Andora vedrà i partecipanti impegnati in tre progetti con molteplici sfaccettature, a contatto con bambini, ragazzi e anziani, oltre che nell’organizzazione di attività in biblioteca e culturali. Opereranno in servizi già attivi da tempo e con successo, vivendo esperienze formative che consentiranno loro di esprimere competenze e capacità personali».

I volontari collaboreranno ai servizi educativi e ricreativi rivolti ai minori presso il doposcuola, il centro estivo e la biblioteca, proponendo attività ricreative e supporto allo studio. Tra gli obiettivi vi è anche l’incremento della frequenza della biblioteca attraverso la promozione di gruppi di lettura, per grandi e piccoli lettori.

Un progetto sarà dedicato all’assistenza, in particolare agli anziani, sia nei momenti di svago sia nella vita quotidiana: i giovani volontari li supporteranno nel disbrigo di commissioni o proporranno attività di intrattenimento nei centri sociali di Andora. «Il volontario potrà, inoltre, verificare eventuali bisogni degli utenti, da segnalare alle assistenti sociali al fine di prevenire ogni tipo di disagio – aggiunge l’assessore Risso – Gli aderenti al Servizio Civile presenzieranno anche alle attività del Centro Sociale Anziani, favorendo la socializzazione e si occuperanno dell’accoglienza e dell’orientamento dell’utenza, del supporto nella compilazione delle pratiche presso ufficio politiche sociali".

Un terzo progetto sarà a supporto dell’Ufficio Cultura nelle attività legate agli eventi e nelle attività d’ufficio connesse.

«Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante opportunità di formazione per i ragazzi, sia dal punto di vista personale sia per lo sviluppo della capacità di mettere in campo le proprie competenze in attività rivolte ai cittadini – ha conclude l’assessore Allegri – È un atto di fiducia nel contributo che i giovani possono offrire in servizi che coinvolgono tutte le generazioni, nei momenti di svago e di assistenza».

Il bando può essere consultato nel sito del servizio civile universale cercando il comune di Andora (CLICCA QUI), mentre le domande andranno presentate esclusivamente al link dedicato (CLICCA QUI).