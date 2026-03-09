Varazze, uomo in difficoltà in mare, un giovane lo nota e si tuffa riportandolo a terra

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Varazze, nello specchio acqueo davanti a piazza dei Fabbri. Intorno alle 13.45 è stato infatti lanciato l’allarme per un uomo in difficoltà in mare, mentre annaspava e si sbracciava non lontano dal camminamento pedonale nel porticciolo turistico.

A intervenire per primo è stato un operaio che stava lavorando in zona. Resosi conto della situazione, si è tuffato in acqua riuscendo a raggiungere l’uomo, un anziano di circa 80 anni, e a riportarlo a riva con l’aiuto di Vigili del fuoco e Capitaneria di porto che nel frattempo sono sopraggiunti. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e le cause che hanno portato la persona a trovarsi in difficoltà in mare.

Una volta sulla terraferma, l’uomo è stato preso in carico dal personale sanitario della Croce Rossa di Varazze e dall’automedica Golf 5 del 118. I soccorritori hanno riscontrato uno stato di ipotermia e disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.