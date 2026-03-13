 / Cronaca

Cronaca | 13 marzo 2026, 17:00

Spavento sulla A10 vicino allo svincolo di Savona: un'auto si ribalta con quattro passeggeri a bordo, solo uno ferito (FOTO)

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Noli, i Vigili del fuoco e la Polstrada. Traffico bloccato in direzione di Genova

Foto di Luciano Parodi

Foto di Luciano Parodi

Un incidente stradale si è verificato qualche minuto prima delle 16 sull’autostrada A10, poco dopo l’uscita di Savona in direzione Genova.

Secondo le prime informazioni, il conducente di un’auto a bordo della quale viaggiavano quattro persone avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo: il mezzo, dopo aver sbandato, ha concluso la sua corsa ribaltandosi.

Tutti gli occupanti sono riusciti a uscire praticamente illesi dall’auto. Solo una persona ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona dai militi della Croce Bianca di Noli.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, la Polstrada ed il personale del concessionario autostradale. Dopo aver aiutato gli occupanti a uscire dal veicolo ribaltato, i soccorritori hanno avviato il recupero del mezzo e il ripristino delle condizioni di sicurezza per la successiva ripresa del transito delle vetture, mentre le Forze dell’Ordine si sono occupate dei rilievi del caso.

L’incidente - secondo quanto riportato sul sito ufficiale del concessionario autostradale - ha provocato rallentamenti sulla tratta: si segnala una coda di circa 2 km tra Spotorno e Savona in direzione Genova.

Foto di Luciano Parodi

Foto di Luciano Parodi

Foto di Luciano Parodi

Foto di Luciano Parodi

Foto di Luciano Parodi

Foto di Luciano Parodi

Foto di Luciano Parodi

Foto di Luciano Parodi

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium