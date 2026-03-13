Spavento sulla A10 vicino allo svincolo di Savona: un'auto si ribalta con quattro passeggeri a bordo, solo uno ferito (FOTO)

Un incidente stradale si è verificato qualche minuto prima delle 16 sull’autostrada A10, poco dopo l’uscita di Savona in direzione Genova.

Secondo le prime informazioni, il conducente di un’auto a bordo della quale viaggiavano quattro persone avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo: il mezzo, dopo aver sbandato, ha concluso la sua corsa ribaltandosi.

Tutti gli occupanti sono riusciti a uscire praticamente illesi dall’auto. Solo una persona ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona dai militi della Croce Bianca di Noli.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, la Polstrada ed il personale del concessionario autostradale. Dopo aver aiutato gli occupanti a uscire dal veicolo ribaltato, i soccorritori hanno avviato il recupero del mezzo e il ripristino delle condizioni di sicurezza per la successiva ripresa del transito delle vetture, mentre le Forze dell’Ordine si sono occupate dei rilievi del caso.

L’incidente - secondo quanto riportato sul sito ufficiale del concessionario autostradale - ha provocato rallentamenti sulla tratta: si segnala una coda di circa 2 km tra Spotorno e Savona in direzione Genova.