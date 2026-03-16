Savona, appello dell’OSA per aiutare la gattara dei giardini della Villetta

Appello dell’Osservatorio savonese animalista (Osa) a favore della “gattara” che si occupa da molti anni di una colonia felina libera, situata nel quartiere savonese della Villetta, nei giardini di un convento religioso; la colonia è costituita da otto gatti, tutti sterilizzati.

La volontaria ha bisogno di aiuto: qualcuno, uomo o donna, che qualche giorno alla settimana possa sostituirla nella preparazione e distribuzione del cibo; qualcuno che possa procurarle periodicamente scatolette di cibo (meglio paté); e un grosso contenitore aperto in cui possa raccogliersi l’acqua piovana, per costituire una piccola riserva d’acqua indispensabile alla sopravvivenza dei gatti e al mantenimento del rifugio.

Chi vorrà accogliere l’appello è pregato di inviare una mail a osservatorio.savona@libero.it, indicando nome e numero di telefono; verrà quindi messo in contatto con la volontaria.