Spirito di comunità e tradizioni, i giovani si mettono in gioco a Villanova: nasce il comitato degli “Zûeni de Villanòva”

Valorizzare il borgo, promuovere il senso di appartenenza e tramandare alle giovani nuove generazioni e ai nuovi residenti le tradizioni popolari e un forte spirito di aggregazione. Tutto ciò che i promotori, tutti trentenni, hanno vissuto in prima persona nella loro giovinezza.

Sotto questi auspici è nato, a Villanova d’Albenga, il Comitato “Zûeni de Villanòva”, un sodalizio che, passo dopo passo, vuole crescere nel centro del retroterra ingauno come polo aggregatore di energie, idee e nuove opportunità di coinvolgimento.

Il comitato è formato dal presidente Andrea Rosso, dal vicepresidente Gaia Pellegrino, da Sara Bandini che ha il ruolo di segretario, Elia Ammirati quale tesoriere e dai consiglieri Alessandro Santanelli, Daniele Fatta, Jacopo Colletti e Matteo Viola.

“L’iniziativa mira a creare le condizioni per promuovere l’organizzazione di eventi attrattivi e occasioni di aggregazione rivolte anche alle giovani generazioni - spiegano i componenti del comitato - Obiettivo è non solo valorizzare il borgo, ma anche riportare nella quotidianità quel senso di comunità attiva che in passato ne ha caratterizzato la vita sociale e che faceva di Villanova d’Albenga un luogo attrattivo e aggregante sia in occasione di tradizioni popolari, riti religiosi, ma anche per le sagre e feste nel borgo”.

Il primo passo, realizzato in collaborazione con la Croce Bianca di Villanova, far rinascere l’antica tradizione della distribuzione gratuita delle castagne bollite, in programma per mercoledì 25 marzo, alle ore 19.00, in via Garibaldi, subito dopo la messa serale.

“Un tempo venivano messe sul pozzo, benedette e distribuite - spiega il Comitato - Era un’occasione per incontrarsi, vivere la piazza, i vicoli e sentirsi parte di una comunità solidale quale è Villanova”.



