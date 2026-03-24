Albenga in Scienza: appuntamento il 25, 26 e 27 marzo al Liceo G. Bruno

Anche quest’anno il Liceo G. Bruno di Albenga aprirà le sue porte alla comunità con una nuova edizione di Albenga in Scienza, in programma mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 marzo 2026, con il patrocinio del Comune di Albenga.
L’iniziativa si conferma uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla divulgazione scientifica e tecnologica del territorio, pensata per coinvolgere studenti, famiglie, docenti, professionisti, appassionati di scienza e la cittadinanza in un’esperienza immersiva, dinamica e partecipata.
Il tema scelto per questa edizione è “l’impossibile”: una parola che, nel linguaggio della scienza, non indica un limite definitivo, bensì una sfida da esplorare. “L’impossibile è ciò che non abbiamo ancora compreso fino in fondo, ciò che non abbiamo ancora saputo osservare, immaginare o costruire”, afferma la professoressa Donatella Arnaldi, una delle referenti del progetto. “È proprio da questa tensione verso ciò che sembra irraggiungibile che nascono le grandi scoperte, le intuizioni più innovative e le trasformazioni capaci di cambiare il mondo”.
A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Dirigente Scolastico, Massimo Salza: “Prevediamo di confermare le presenze degli anni passati: oltre 2000 partecipanti. È un dato che conferma quanto le discipline STEM siano oggi sempre più centrali, in una società in cui tecnologia e innovazione incidono profondamente sulla vita quotidiana e sulle prospettive delle realtà produttive”.
I protagonisti assoluti di Albenga in Scienza 2026 saranno gli studenti del Liceo, che per tre giornate assumeranno il ruolo di veri e propri divulgatori scientifici, accompagnando i visitatori in un percorso di laboratori, dimostrazioni ed esperienze pratiche.
La professoressa Agnese Tabbò, altra referente del progetto, spiega: “Il pubblico potrà partecipare a numerosi laboratori interattivi dedicati a matematica, fisica, sport, paleontologia, genetica, coding, robotica educativa, intelligenza artificiale, chimica, elettricità e magnetismo, oltre a percorsi originali che mettono in dialogo scienza, arte e letteratura, offrendo un’esperienza coinvolgente e adatta a diverse fasce d’età. Guidato dagli studenti del Liceo G. Bruno, che, con entusiasmo e competenza, sapranno rendere la scienza vicina, concreta e appassionante”.
Conclude il Dirigente Scolastico: “Albenga in Scienza vuole essere un momento di incontro e di scambio, capace di coinvolgere il mondo della scuola, quello della ricerca, dell’innovazione e il territorio, offrendo un’importante opportunità per creare reti, contatti e collaborazioni tra studenti, ricercatori, professionisti e aziende del settore”.
A rendere ancora più significativa la manifestazione contribuisce la collaborazione con realtà di rilievo come il Festival della Scienza di Genova e CampuStore, realtà innovativa nel campo della robotica educativa e delle tecnologie per la didattica, che consentiranno di offrire un’esperienza ancora più ricca, coinvolgente e stimolante per tutti i partecipanti.
Per partecipare alle visite guidate nei laboratori, sarà possibile consultare il sito ufficiale del Liceo; per gruppi numerosi e scuole è necessario prenotarsi inviando un’e-mail all’indirizzo: albengainscienza@liceogbruno.edu.it
Piccoli gruppi o singole persone possono partecipare senza prenotazione.
Vi aspettiamo nei nostri laboratori con i seguenti orari:
Plesso di Viale Pontelungo
Mercoledì 8:45 - 16:00
Giovedì 8:45 - 18:00
Venerdì 8:45 - 16:00
Plesso di Via Dante e Palazzo Oddo
Mercoledì 8:45 - 18:00
Giovedì 8:45 - 16:00
Venerdì 8:45 - 16:00