Albenga in Scienza: appuntamento il 25, 26 e 27 marzo al Liceo G. Bruno

L’iniziativa si conferma uno degli appuntamenti più significativi dedicati alla divulgazione scientifica e tecnologica del territorio, pensata per coinvolgere studenti, famiglie, docenti, professionisti, appassionati di scienza e la cittadinanza in un’esperienza immersiva, dinamica e partecipata.

Il tema scelto per questa edizione è “l’impossibile”: una parola che, nel linguaggio della scienza, non indica un limite definitivo, bensì una sfida da esplorare. “L’impossibile è ciò che non abbiamo ancora compreso fino in fondo, ciò che non abbiamo ancora saputo osservare, immaginare o costruire”, afferma la professoressa Donatella Arnaldi, una delle referenti del progetto. “È proprio da questa tensione verso ciò che sembra irraggiungibile che nascono le grandi scoperte, le intuizioni più innovative e le trasformazioni capaci di cambiare il mondo”.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Dirigente Scolastico, Massimo Salza: “Prevediamo di confermare le presenze degli anni passati: oltre 2000 partecipanti. È un dato che conferma quanto le discipline STEM siano oggi sempre più centrali, in una società in cui tecnologia e innovazione incidono profondamente sulla vita quotidiana e sulle prospettive delle realtà produttive”.

I protagonisti assoluti di Albenga in Scienza 2026 saranno gli studenti del Liceo, che per tre giornate assumeranno il ruolo di veri e propri divulgatori scientifici, accompagnando i visitatori in un percorso di laboratori, dimostrazioni ed esperienze pratiche.

La professoressa Agnese Tabbò, altra referente del progetto, spiega: “Il pubblico potrà partecipare a numerosi laboratori interattivi dedicati a matematica, fisica, sport, paleontologia, genetica, coding, robotica educativa, intelligenza artificiale, chimica, elettricità e magnetismo, oltre a percorsi originali che mettono in dialogo scienza, arte e letteratura, offrendo un’esperienza coinvolgente e adatta a diverse fasce d’età. Guidato dagli studenti del Liceo G. Bruno, che, con entusiasmo e competenza, sapranno rendere la scienza vicina, concreta e appassionante”.