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Attualità | 30 marzo 2026, 17:13

Carcare, possibile nuovo supermercato nell'ex falegnameria Scarrone

Si tratta di indiscrezioni che circolano da tempo e che recentemente hanno subito un’accelerata. Il Comune frena: "Non c’è nulla di ufficiale, solo voci al momento"

Foto tratta da Google Maps

Foto tratta da Google Maps

Un nuovo supermercato potrebbe sorgere a Carcare, lungo la Sp 29, nell’area che un tempo ospitava la falegnameria Scarrone. Al momento, però, non esistono progetti depositati né comunicazioni ufficiali: si tratta solo di indiscrezioni che circolano da tempo e che recentemente hanno subito un’accelerata.

Il sito, di proprietà del gruppo Bertone di Mallare, sarebbe oggetto di una trattativa — anch’essa non confermata ufficialmente — per la cessione a una società specializzata nella realizzazione e gestione di supermercati. Tra i nomi più citati figurerebbe il gruppo Arimondo, già presente sul territorio.

Dal Comune, tuttavia, prevale la prudenza. Il sindaco Rodolfo Mirri conferma l’assenza di atti formali e invita ad attenersi ai fatti. "Non c’è nulla di ufficiale, solo voci al momento — spiega —. Abbiamo avuto qualche contatto con alcuni soggetti venuti a verificare alcuni parametri della zona, ma nulla di protocollato. Quando ci sarà qualcosa di concreto, affronteremo la questione".

"L’area ha già una destinazione urbanistica commerciale, quindi, se venisse presentato un progetto conforme alle normative vigenti e completo di tutte le carte in regola, il Comune avrebbe margini di intervento limitati", conclude il primo cittadino.

Parallelamente, altre indiscrezioni riguardano la viabilità. Si parla di primi contatti con la Provincia per valutare l’impatto sul traffico e l’eventuale realizzazione di una nuova rotatoria lungo la Sp 29, ipotesi emersa proprio in previsione di un possibile aumento dei flussi veicolari.

Graziano De Valle

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