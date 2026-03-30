Il Leo Club Valbormida dona una carrozzina motorizzata alla Croce Bianca di Altare (FOTO)

Un gesto di solidarietà concreto che rafforza il legame tra associazioni e comunità locale. Il Leo Club Valbormida ha donato una carrozzina motorizzata alla Croce Bianca di Altare, contribuendo a migliorare l’efficienza dei trasporti sanitari e a supportare i volontari nell’assistenza ai pazienti più fragili.

La consegna della nuova attrezzatura è avvenuta sabato 28 marzo, in una cerimonia all’insegna della riconoscenza e della collaborazione tra realtà del territorio. "Si tratta di una realtà che ogni giorno si impegna con dedizione e professionalità nell’assistenza e nel supporto alla comunità. Consapevoli del valore fondamentale del loro operato e del costante impegno a favore delle persone più fragili, abbiamo scelto di contribuire concretamente alla loro attività. Questo strumento rappresenta un aiuto significativo, in grado di facilitare il trasporto dei pazienti e migliorare l’efficienza degli interventi quotidiani dei volontari", spiegano dal Leo Club Valbormida.

L’iniziativa non si limita a un semplice gesto di solidarietà: rappresenta anche un segno tangibile di vicinanza al territorio e alle realtà associative che operano quotidianamente al servizio degli altri. "Crediamo fortemente nell’importanza di sostenere chi si dedica con impegno al bene comune, promuovendo iniziative che possano lasciare un impatto positivo e duraturo nella comunità".

"Ringraziamo la Croce Bianca di Altare per l’accoglienza e per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno con passione e dedizione", conclude il Leo Club Valbormida.

"Grazie alla generosità del Leo Club Valbormida, il servizio di emergenza locale si arricchisce di una sedia cingolata, uno strumento fondamentale, utilizzato quotidianamente , rendendo il nostro servizio ancora più efficiente e sicuro - spiegano dalla Croce Bianca di Altare - Questo gesto rappresenta molto più di una donazione: è un segno concreto di attenzione, sensibilità e vicinanza verso chi ogni giorno opera al servizio della comunità. A nome di tutti i volontari, grazie per aver creduto nel nostro lavoro e per aver scelto di supportarci in modo così significativo".