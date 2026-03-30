Meteo, Pasqua all'insegna del bel tempo

Una nuova goccia fredda in quota si staccherà dal flusso principale e si porterà sull'Italia domani, persistendo per almeno 3 giorni. Le nostre regioni saranno interessate per lo più da forti venti di Foehn e possibili gelate o brinate notturne. Pasqua invece dovrebbe essere caratterizzata da alta pressione e bel tempo primaverile.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile

Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso per nubi alte su pianure, Alpi occidentali e meridionali e Liguria. Sulle Alpi settentrionali e valle d'Aosta tra oggi pomeriggio e domani ci saranno nevicate fino a bassa quota anche se irregolari.

Temperature ancora sotto la media del periodo, con massime che a parte oggi in cui temporaneamente saliranno fino 18/19 °C in pianura, si manterranno attorno 15/17 °C, mentre le minime in pianura sul Piemonte scenderanno fino a 2/3 °C e localmente saranno ancora possibili gelate, soprattutto tra mercoledì e giovedì, nelle aree dove il vento si attenuerà del tutto.

Venti di Foehn a partire dal pomeriggio di oggi sulle Alpi, in estensione in serata a tutte le altre aree, e che mediamente durerà fino a mercoledì. Raffiche che potranno raggiungere i 70 km/h.

Tendenza fine settimana di Pasqua

Il minimo di bassa pressione si colmerà venerdì e lascerà spazio ad un promontorio anticiclonico con bel tempo e temperature in aumento, che dovrebbero garantire un ponte di Pasqua stabile e primaverile.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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