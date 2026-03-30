Porti di Savona e Vado, l’AdSP accelera sul trasporto ferroviario: ora serve l’intesa con RFI

Il porto di Savona e Vado punta a rafforzare il trasporto ferroviario. Durante la visita istituzionale al porto di Savona–Vado dei presidenti della Regione Piemonte Alberto Cirio e della Regione Liguria Marco Bucci, alla presenza delle istituzioni locali e del cluster portuale e industriale savonese, è intervenuto il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Tito Vespasiani.

Nel suo intervento, Vespasiani ha illustrato gli aggiornamenti sulle strategie e sugli interventi di sviluppo del traffico ferroviario. In particolare, ha evidenziato le prospettive di rafforzamento dell’integrazione logistica tra il porto, la rete ferroviaria nazionale e le infrastrutture retroportuali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dei collegamenti e sostenere la crescita dei traffici merci.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha avviato un programma strutturato per rafforzare il traffico ferroviario nei porti di Savona e Vado Ligure, snodo strategico per i flussi logistici del Nord Italia e del Sud Europa.

Negli ultimi anni sono stati realizzati importanti interventi infrastrutturali e digitali, tra cui l’ampliamento del parco ferroviario (P.711), l’ottimizzazione del layout dei binari (P.811 – PNRR) e l’introduzione di sistemi avanzati per l’automazione e il controllo delle manovre (P.809 – PNRR).

A questi si affiancano soluzioni digitali innovative (P.810) per la tracciabilità dei container e l’integrazione dei flussi informativi, oltre a nuovi interventi previsti nel porto di Savona.

Complessivamente, gli investimenti realizzati hanno aumentato capacità, efficienza e sicurezza, rendendo il trasporto ferroviario una concreta alternativa alla gomma. Rimangono difficoltà operative legate alle infrastrutture di competenza RFI, a partire dalla limitata capacità dello scalo merci di Savona Parco Doria e dalla necessità di adeguare la linea Savona–Torino, prevedendo moduli di almeno 600 metri per i treni merci.

Ulteriori elementi di attenzione riguardano le interferenze operative legate ai lavori in corso a Vado Ligure Zona Industriale.

“L’Autorità ha già messo in campo investimenti concreti per sviluppare il traffico ferroviario e migliorare l’integrazione e interoperabilità tra porto e rete logistica,” dichiara il Segretario Generale Tito Vespasiani. “Perché questo percorso produca risultati pienamente efficaci, è necessario proseguire con un impegno condiviso sul sistema infrastrutturale, garantendo capacità adeguata, continuità operativa e una pianificazione coordinata degli interventi per assicurare un efficiente sistema trasportistico integrato all’altezza dele esigenze dei nostri distretti industriali e ai mercati di riferimento. Per garantire la piena crescita del traffico ferroviario e cogliere le opportunità di sviluppo sostenibile, è ora fondamentale un impegno coordinato tra AdSP e RFI, in grado di assicurare infrastrutture adeguate, continuità operativa e integrazione del sistema logistico”.