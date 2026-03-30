Ripartenza Aurelia bis, Amoretti (Fillea Cgil Savona): "Avanti senza indugi"

"Le notizie di questi giorni sulla ripartenza del cantiere per l’Aurelia bis sono confortanti, ma non devono farci abbassare la guardia, perché i ritardi legati alla sua realizzazione hanno già fatto pagare un prezzo altissimo a lavoratori e territorio". Cosi commenta William Amoretti, segretario generale Fillea Cgil Savona, a margine della visita di questa mattina presso il cantiere dell’Aurelia Bis.

"Al momento, in cantiere si trovano i dipendenti di Anas, ma confidiamo che presto si insedi la ditta subentrante e, con essa, le maestranze che hanno lavorato nel cantiere".

L’auspicio della Fillea Cgil è che "già in aprile possa essere realizzato il campo base per accogliere le maestranze e procedere celermente alla realizzazione della grande opera".