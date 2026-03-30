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Attualità | 30 marzo 2026, 10:48

Ripartenza Aurelia bis, Amoretti (Fillea Cgil Savona): "Avanti senza indugi"

"Auspichiamo che già in aprile si realizzi il campo base per le maestranze e l’avvio rapido dell’opera"

Ripartenza Aurelia bis, Amoretti (Fillea Cgil Savona): &quot;Avanti senza indugi&quot;

"Le notizie di questi giorni sulla ripartenza del cantiere per l’Aurelia bis sono confortanti, ma non devono farci abbassare la guardia, perché i ritardi legati alla sua realizzazione hanno già fatto pagare un prezzo altissimo a lavoratori e territorio". Cosi commenta William Amoretti, segretario generale Fillea Cgil Savona, a margine della visita di questa mattina presso il cantiere dell’Aurelia Bis.

"Al momento, in cantiere si trovano i dipendenti di Anas, ma confidiamo che presto si insedi la ditta subentrante e, con essa, le maestranze che hanno lavorato nel cantiere".

L’auspicio della Fillea Cgil è che "già in aprile possa essere realizzato il campo base per accogliere le maestranze e procedere celermente alla realizzazione della grande opera". 

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Redazione

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