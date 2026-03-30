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Attualità | 30 marzo 2026, 11:00

Roccavignale, sopralluogo Provincia-Comune sulla Sp 28 bis: messa in sicurezza del versante di Valzemola e ripristino del manto stradale

Il sindaco Fracchia ha incontrato il presidente Olivieri

Incontro tra il presidente della Provincia, Pierangelo Olivieri, e il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia, lungo la Sp 28 bis del Colle di Nava per discutere interventi mirati alla prevenzione del rischio stradale.

Durante il sopralluogo sono stati definiti i lavori di manutenzione più urgenti, tra cui la sistemazione dei dispositivi di ritenuta nei tratti più critici, la potatura della vegetazione spontanea e la programmazione delle opere per mettere in sicurezza il versante della frazione Valzemola.

Compatibilmente con le risorse disponibili, sarà valutato anche il ripristino del manto stradale ammalorato in prossimità della frazione Strada.

Graziano De Valle

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