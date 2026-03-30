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Attualità | 30 marzo 2026, 10:22

Savona, inaugurazione dello Sportello Informa Lavoro al Campus: assistenza agli studenti riparte dopo il Covid

Il taglio del nastro si terrà il 1° aprile alle ore 15.30

Savona, inaugurazione dello Sportello Informa Lavoro al Campus: assistenza agli studenti riparte dopo il Covid

Si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 15,30 presso il Campus Universitario di Savona in via Magliotto 2 l’inaugurazione dello Sportello Informa Lavoro. 

Lo Sportello, situato nelle adiacenze della biblioteca, è dedicato agli studenti universitari che necessitano di informazioni e assistenza sulla ricerca del lavoro. Il servizio, a cura del Servizio Orientamento al mercato del lavoro della Cgil Savonese, riprende l’attività dopo l’interruzione durante il covid. 

All’inaugurazione di mercoledì saranno presenti, tra gli altri, rappresentanti della Camera del Lavoro di Savona e dell’Università di Genova-Savona.

Redazione

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