Strada del Beigua a Varazze, scattano le asfaltature. Sindaco: "Prossimo passo sarà concretizzare il protocollo d'intesa sulla gestione della viabilità"

Sono scattate le asfaltature della strada che conduce al Monte Beigua.

"Un intervento molto atteso che segna un passo concreto e importante per il miglioramento della nostra viabilità, anche dopo i lavori legati alla posa della fibra - spiega il sindaco Luigi Pierfederici - Lo scorso autunno il Comune aveva provveduto alla manutenzione di diversi tratti della strada stessa. In queste settimane, a seguito della posa della fibra ottica avvenuta nei mesi scorsi, sarà ripristinata la viabilità sia nel tratto comunale, dall'Alpicella a salire, che nel tratto di proprietà di Rai Way, ovvero dalle 'Casermette' sino alla cima del Monte Beigua. In quest'ultimo tratto, in particolare, l'asfaltatura sarà realizzata per tutta larghezza della strada così da ottenere un risultato significativo che migliorerà in modo evidente sicurezza, comfort e accessibilità".

Nei tratti dove la strada è più larga la viabilità rimarrà aperta a senso unico alternato, quando verranno effettuati gli interventi più a monte la sede stradale, che è più stretta, sarà chiusa.

"Parliamo di una strada strategica per il nostro territorio, per il Parco del Beigua e per tutti i frequentatori del nostro bellissimo entroterra - continua il primo cittadino varazzino - Il prossimo passo sarà concretizzare, grazie al lavoro congiunto con Regione Liguria, Provincia di Savona e i comuni a noi vicini, il protocollo di intesa sulla gestione e sul futuro di questa importantissima viabilità".

Lo scorso 28 ottobre il Consiglio provinciale di Savona aveva approvato l’atto di indirizzo per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che riguarda la progettazione, la realizzazione e la gestione della strada, 16 km, che collega Piampaludo-Monte Beigua-Alpicella. Il protocollo permetterà alla Provincia di acquisire, tramite cessione, proprio il tratto di strada oggi privato, così da renderlo completamente pubblico.

Per procedere alla messa in sicurezza e alla gestione dell’infrastruttura è necessario quindi finalizzare il protocollo di Intesa tra la Regione Liguria, la Provincia e i Comuni di Varazze, Cogoleto, Stella e Sassello. La bozza del Protocollo prevede che la Regione sia il soggetto attuatore dei lavori, mentre Comuni e privati cederanno gratuitamente le aree; la Provincia assumerà poi la gestione della strada.

Con un'interrogazione alla Giunta regionale il consigliere Alessandro Bozzano aveva chiesto a passi concreti per completare e firmare il Protocollo, oltre alla disponibilità dei tecnici regionali a partecipare ai lavori necessari per arrivare all’accordo definitivo.

È stato valutato, in caso di acquisizione della strada da parte della Provincia l'inserimento di due sbarre di accesso subito dopo il "Piccolo Ranch" e dopo la località Piampaludo.

“Il pedaggio servirebbe per calmierare e limitare gli accessi veicolare al parco nel periodo di alta stagione per tutelare l'ambiente e destinare i proventi alla manutenzione ordinaria della strada garantendo la sostenibilità finanziaria della gestione - aveva spiegato il vicepresidente provinciale e sindaco di Stella Andrea Castellini - Non siamo i primi e non saremmo gli ultimi, esistono dei casi di esempi in Italia di gestione della mobilità in aree naturali e di montagna che prevedono delle tariffe per gli accessi veicolari. E' chiaro che i residenti all'interno delle aree dove saranno posizionate le aree e i gestori delle attività dovranno essere esenti”.