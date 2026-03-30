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Cronaca | 30 marzo 2026, 15:08

Irregolare e senza documenti si rifugia nell'ex Piaggio di Finale. Nuovo sgombero nel vecchio stabilimento

Nei giorni scorsi notati dagli agenti della Polizia locale movimenti sospetti. Con l'intervento smantellati diversi giacigli di fortuna nei locali ex industriali

Nuovo blitz degli agenti della Polizia locale e conseguente nuovo sgombero nelle prime ore della giornata di oggi (lunedì 30 marzo, ndr) all'interno degli edifici dell'ex stabilimento Piaggio, a Finale Ligure.

Dopo che, nei giorni scorsi, le pattuglie e gli agenti di zona avevano segnalato movimenti sospetti nell'area, stamattina l'intervento, al quale, considerata l'ampiezza delle superfici da verificare, ha partecipato anche il Nucleo Sicurezza Urbana associato.

All'interno è stata fermata una persona straniera, priva di documenti, quindi sottoposta alle procedure di fotosegnalamento presso il Comando di Albenga, che è stata denunciata per accesso illegale sul territorio italiano e invasione di terreni ed edifici.

Con il personale dalla società di igiene urbana che è intervenuto in supporto, sono stati inoltre smantellati diversi giacigli di fortuna ricavati all'interno del vecchio stabilimento industriale, proprietà privata passata nel giugno 2024 alla torinese Gif srl.

Redazione

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