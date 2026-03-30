Irregolare e senza documenti si rifugia nell'ex Piaggio di Finale. Nuovo sgombero nel vecchio stabilimento

Nuovo blitz degli agenti della Polizia locale e conseguente nuovo sgombero nelle prime ore della giornata di oggi (lunedì 30 marzo, ndr) all'interno degli edifici dell'ex stabilimento Piaggio, a Finale Ligure.

Dopo che, nei giorni scorsi, le pattuglie e gli agenti di zona avevano segnalato movimenti sospetti nell'area, stamattina l'intervento, al quale, considerata l'ampiezza delle superfici da verificare, ha partecipato anche il Nucleo Sicurezza Urbana associato.

All'interno è stata fermata una persona straniera, priva di documenti, quindi sottoposta alle procedure di fotosegnalamento presso il Comando di Albenga, che è stata denunciata per accesso illegale sul territorio italiano e invasione di terreni ed edifici.

Con il personale dalla società di igiene urbana che è intervenuto in supporto, sono stati inoltre smantellati diversi giacigli di fortuna ricavati all'interno del vecchio stabilimento industriale, proprietà privata passata nel giugno 2024 alla torinese Gif srl.