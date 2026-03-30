Muore investita dal treno a Ceriale, verrà effettuata l'autopsia su Silvana Berton

Verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Silvana Berton, investita mortalmente da un treno lo scorso sabato mattina alla stazione di Ceriale.

La donna lavorava per un'impresa di pulizie e due giorni fa era al lavoro quando era stata travolta dal mezzo in transito.

Vani erano stati i tentativi di soccorrerla. Sul posto era intervenuta la Croce Bianca di Albenga, l’automedica Sierra 2 e i vigili del fuoco, ma per la vittima non c’era stato nulla da fare. Sul posto si erano recati anche gli gli agenti della Polizia Ferroviaria e i carabinieri impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, insieme al Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.

In prima battuto il tutto sembrava potersi ricondurre all’ipotesi del gesto volontario. Però dopo analisi più accurate e il lavoro degli inquirenti era stato appurato che si era trattato di un incidente sul lavoro.

La donna, lavoratrice negli appalti ferroviari, si trovava infatti in orario di lavoro.

Le indagini comunque stanno proseguendo tramite l'ascolto delle eventuali testimonianze per cercare di ricostruire il drammatico accaduto.

Il tragico episodio ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria, con la sospensione dei treni tra Loano e Albenga e conseguenti ritardi, cancellazioni e limitazioni per Intercity e Regionali. Il traffico era poi ripreso nel primo pomeriggio.

"La Filt Cgil si stringe attorno al figlio e a tutta la famiglia di Silvana, lavoratrice degli appalti ferroviari vittima stamattina di un investimento in stazione a Ceriale.

In attesa di comprendere la dinamica dell'accaduto, non possiamo che rinnovare la richiesta ad appaltatori e committenze su maggiori investimenti in sicurezza, sia in termini di strumenti che di formazione, perché di lavoro non si debba più morire" hanno scritto dal sindacato.