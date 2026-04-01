Allarme bomba ad Alassio: trolley sospetto vicino all’Istituto Don Bosco, artificieri lo fanno brillare

Momenti di tensione questa mattina ad Alassio per un allarme bomba: un trolley abbandonato è stato trovato sulla via che conduce al parcheggio dell’Istituto Don Bosco. La scoperta è stata fatta dal personale della scuola, che ha subito allertato le autorità.

I Carabinieri hanno transennato la salita che porta alla chiesa, circoscrivendo l’area e impedendo l’accesso ai passanti. È stato inoltre richiesto il supporto tecnico specialistico del Nucleo Carabinieri Artificieri di Genova.

I militari specializzati, arrivati prontamente sul posto, hanno effettuato un’attenta valutazione della scena e del trolley, per poi procedere alla bonifica dell’oggetto mediante una procedura di brillamento controllato. L’operazione ha permesso di accertare che si trattava a tutti gli effetti di un falso allarme: all’interno del trolley erano presenti dei rifiuti di plastica e carta, privo di qualsiasi traccia di materiale esplodente.

Al termine delle operazioni, l’area è stata riaperta al transito pedonale e veicolare: la normale regolarità è stata così ripristinata senza registrare danni a persone o cose.

I Carabinieri svolgeranno ora accertamenti e gli approfondimenti del caso, anche tramite visione dei sistemi di videosoveglianza presenti in zona, per risalire all’identità del proprietario ed alle dinamiche con cui è stata abbandonata la valigia.