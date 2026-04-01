Spavento ad Alassio, si ribalta un'autocisterna con 3000 litri di Gpl: intervengono i Vigili del fuoco

Sono dovuti intervenire con un’operazione delicata e che ha richiesto anche l’ausilio del carro NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) del comando di Savona, specializzato nella gestione di incidenti che coinvolgono sostanze pericolose o contaminanti, i vigili del fuoco, sulle alture sopra l’abitato di Alassio, dove intorno alle 14 si è verificato il ribaltamento di una cisterna contenente circa 3.000 litri di GPL.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Albenga, supportata dal nucleo addestrato per intervenire in sicurezza in presenza di rischi complessi, utilizzando attrezzature e procedure specifiche per la protezione delle persone e dell’ambiente. Presente anche il funzionario di turno, impegnato nel coordinamento delle operazioni di soccorso.

Attivato inoltre il nucleo travasi del Nord Italia, con personale proveniente dai comandi dei Vigili del Fuoco di Milano e Torino, per la gestione in sicurezza del carico.

Sul luogo dell’incidente operano anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

Le operazioni sono durate diverse ore ma fortunatamente, al momento, non si sarebbero registrati danni a persone o cose.