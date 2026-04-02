Bardineto, il Comune chiama a rapporto i cittadini per la manutenzione di alberi e terreni lungo strade e fiumi

Il Comune di Bardineto invita i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e corsi d’acqua a occuparsi della manutenzione della vegetazione. L’obiettivo è evitare che alberi, siepi o rami invadano la carreggiata, garantire la visibilità in prossimità di incroci e segnaletica e verificare la stabilità delle piante per prevenire rischi alla circolazione.

Anche lungo fiumi e rii, i cittadini sono chiamati a controllare la stabilità delle piante, rimuovere materiali secchi o pericolanti e prevenire ostacoli al normale deflusso delle acque.

Il Comune ricorda che queste attività tutelano direttamente i proprietari stessi, che potrebbero essere ritenuti responsabili in caso di danni provocati dalla mancata manutenzione. Dove necessario, occorre inoltre acquisire l’assenso del Servizio Regionale competente prima di tagliare alberature a rischio.

Un invito chiaro alla prevenzione e alla sicurezza, in un territorio dove la cura della vegetazione lungo strade e corsi d’acqua è essenziale per proteggere cittadini e infrastrutture.