Celle, deserta la gara per l'affidamento di "Da u bezagnin" per la vendita diretta di prodotti agricoli

E' andata deserto l'affidamento della gestione dell’immobile comune di Largo Giolitti a Celle Ligure “Da u besagnin”.

Il Comune aveva indetto lo scorso gennaio la procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento dell'attività di vendita diretta di prodotti rivolto ad imprenditori agricoli della provincia di Savona ma non sono giunti interessi da parte di Associazioni di categoria o di operatori economici al termine ultimo del 27 febbraio.

L'Amministrazione Comunale era intenzionata a "valorizzare l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli, creando anche un luogo che apportasse valore aggiunto per tutta la cittadinanza attraverso lo sviluppo di progetti divulgativi a proposito di tematiche trasversali inerenti alla produzione di cibo, l’ecosostenibilità del territorio provinciale e il ruolo dei modelli produttivi virtuosi dell’agricoltura per la tutela del territorio".

Era stata così individuata l'area di 50 mq escludendo di fatto la natura commerciale. La Giunta Comunale aveva stabilito di prevedere che l’affidamento della gestione doveva essere a titolo gratuito (comprensivo delle spese energetiche e idriche) per una durata sperimentale di 12 mesi eventualmente rinnovabili.