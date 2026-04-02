Finale, segnaletica al porto: sopralluogo di Comune e Anas, chiesta una relazione per tornare a consentire la svolta

Sarà una Pasqua più alleggerita della scorsa e degli ultimi periodi, sotto l’aspetto della viabilità, quella di Finale Ligure. Da un lato la chiusura quasi definitiva del cantiere milionario per la frana a Capo San Donato, dall’altro quello per la vicina passerella tra le due gallerie dal Castelletto al porto. E, nel mezzo, anche la pedana di piazza Lagorio a Varigotti.

Queste le principali novità degli ultimi giorni, con ancora però il nodo del transito da e verso il porto. Per questo nella giornata di ieri (1 aprile, ndr) si è tenuto il sopralluogo congiunto tra Amministrazione, Uffici Tecnici, Anas, Polizia stradale e Polizia locale per fare il punto della situazione.

“La strada è finalmente tornata alla sua tracciatura originale, ed è stato sistemato lo spazio del camminamento all’uscita del porto mettendo in sicurezza per i pedoni l’accesso alla passerella verso Varigotti - dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco - Nel mentre si sta studiando come risistemare l’area cieca residuale del cantiere che puntiamo a sfruttare per migliorare l’accessibilità al porto. Con Anas ci siamo concentrati proprio sul tema dell’accesso e dell’uscita”.

Il ripristino della segnaletica ha innescato le polemiche in città e il confronto tra Comune ed ente gestore, firmatario dell’ordinanza che impone la linea di mezzeria continua. Così si impedisce Il tracciamento imposto dall'ente gestore della statale impedirebbe di fatto l’ingresso diretto all’approdo turistico di Capo San Donato provenendo da Varigotti, e viceversa per chi dal porto volesse dirigersi a Finale.

“Anas ci ha chiesto la stesura di una relazione completa che prenda in analisi diversi fattori come lo storico degli eventuali incidenti, la visibilità e il tipo di flussi presenti - ha spiegato l’assessore - che sarà eseguita nei prossimi giorni, con l’obiettivo da parte dell’Amministrazione di tornare a poter concedere la svolta come prima”.

E se il traffico ha beneficiato, in fluidità, del ripristino della carreggiata e della riapertura dell’autostra a doppio senso in due corsie all’altezza di Spotorno, nelle prossime ore sarà rimosso anche il cantiere per la passerella del Castelletto.

“Nei giorni scorsi è stata emessa l’ordinanza con ordine di servizio per la rimozione dell’area cantiere dalla carreggiata - ricorda Folco - in giornata la ditta opererà per rimuovere i new jersey e le altre strutture presenti, per avere poi la strada completamente libera in attesa del weekend di Pasqua”.

Fine settimana che vedrà, in attesa della prossima inaugurazione ufficiale, anche un’altra infrastruttura, sebbene di tutt’altra natura, restituita alla città. “I lavori in piazza del Mare a Varigotti sono conclusi - annuncia l’assessore -. La ditta ci ha consegnato il cantiere e la piazza completamente ricostruita e disponibile per essere sfruttata da residenti e turisti. Provvederemo ora alla pulizia dell’area per renderla pienamente fruibile in sicurezza e ridare al rione, in questo atteso ponte, uno spazio dei più suggestivi dell’intero litorale”.

In attesa del completamento delle ispezioni e dei lavori nella zona del ponte Bailey, intanto, nei giorni scorsi sono tornati a disposizione praticamente interamente i parcheggi di via Dante. In autunno si parlerà del restyling finale della strada.