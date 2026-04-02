Pietra, allo Studio Associato Lodo–Morro la benemerenza del Comune per i trent'anni di attività (FOTO)

"Ieri, con grande piacere, ho conferito la benemerenza del Comune di Pietra Ligure allo Studio Associato Lodo–Morro per i suoi trent’anni di attività, un traguardo importante contraddistinto da un profondo legame con il nostro territorio".

Così Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure.

"Tre decenni di professionalità e impegno festeggiati ieri da una moltitudine di amici e colleghi - prosegue il primo cittadino - A Ivan e a Pier Giorgio, cui mi lega un rapporto di stima e di storica amicizia, vanno i complimenti miei personali e di tutta l’Amministrazione comunale e l'augurio di proseguire ancora a lungo su questa strada, con la stessa passione, competenza e dedizione che li ha portati fin qui".

In occasione delle celebrazioni era presente anche Mauro Boetto, sindaco di Giustenice, paese d'origine di Ivan Lodo e Pier Giorgio Morro: "Ho avuto il piacere di portare i complimenti e i saluti di tutta l'amministrazione comunale ai nostri concittadini - ha dichiarato Boetto - Un'avventura di collaborazione, nata proprio il primo di aprile dell'anno 1996, che ha portato non solo ad una cooperazione professionale ma che ha permesso anche di costruire un forte legame di amicizia fra Ivan e Pier Giorgio. A Ivan Lodo e Pier Giorgio Morro vanno i miei più sinceri complimenti e gli auguri di buon lavoro".