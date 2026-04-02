Savona, per i lavori sul rio Molinero, nuove modifiche alla viabilità e percorsi pedonali

Nuove modifiche alla viabilità e ai percorsi pedonali in via Stalingrado a Savona per consentire l’avanzamento dei lavori di riduzione del rischio idraulico del rio Molinero, nel tratto a monte del Parco ferroviario (Parco Doria). Il Comune ha emanato un’ordinanza integrativa che aggiorna le disposizioni già previste nel provvedimento del 9 marzo scorso.

La nuova ordinanza introduce ulteriori limitazioni per la fase 3 del cantiere, che riguarda in particolare il rifacimento del marciapiede lato monte di via Stalingrado e la riorganizzazione dei flussi di traffico nella zona.

La principale novità riguarda la circolazione pedonale. Dal 30 marzo fino al 14 maggio alle ore 19, è vietato il passaggio sul marciapiede lato monte di via Stalingrado nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cuneo e l’accesso carrabile dell’autosalone “Eclettica”.

I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi prima dell’area di cantiere, in particolare attraverso via Cuneo e via Bove. Rimarrà comunque garantito l’accesso agli edifici presenti nella zona, tra cui il civico 104 di via Stalingrado, oltre che alla stessa via Cuneo e alla concessionaria.

Restano inoltre confermate le altre modifiche già introdotte in precedenza che sono la chiusura della corsia lato mare di via Stalingrado con deviazione del traffico; il by-pass temporaneo all’interno delle aree di Parco Doria per i veicoli diretti verso levante e la chiusura alla circolazione di via Buonarroti, con deviazione su via Stalingrado.

Per i mezzi pesanti oltre le 44 tonnellate e per i trasporti eccezionali restano previste modalità di transito particolari, con passaggi in orario notturno e con assistenza tecnica per la gestione della viabilità.