Stella, scattano i lavori sul ponte di Santa Giustina: il fine cantiere secondo Anas previsto a metà luglio

Sono scattati i lavori sul ponte di Stella Santa Giustina.

Ad inizio settimana è partito il restringimento stradale con la presenza del semaforo che da 13 anni tiene sotto scacco con un senso unico alternato il traffico della zona.

𝐀𝐧𝐚𝐬 aveva formalizato 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐩𝐩𝐚𝐥𝐭𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐚lla 𝐟𝐢𝐧𝐞 del 𝟐𝟎𝟐𝟓 e l'investimento statale si attesta sui 𝟏,𝟔 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐮𝐫𝐨.

Nell'ordinanza Anas ha disposto un divieto di transito per i mezzi con larghezza superiore ai 2,50 metri, ad eccezione dei mezzi di soccorso.

Per questo sono state collocate due rotatorie nei punti nevralgici per la gestione dei flussi in località Salto e al bivio del Giovo.

"Queste installazioni hanno una funzione specifica di sicurezza e logistica. Le rotonde fungeranno da filtro per impedire il transito a tutti i veicoli con larghezza superiore a 2,50 metri - ha spiegato il Sindaco Andrea Castellini - Grazie a queste strutture, i mezzi pesanti o fuori misura che dovessero erroneamente imboccare il tratto pur avendone il divieto assoluto, avranno lo spazio necessario per fare manovra e tornare indietro in totale sicurezza, evitando blocchi della circolazione o situazioni di pericolo".

Il percorso alternativo per i mezzi pesanti è costituito dall'autostrada A26 Genova - Gravellona Toce con l'uscita ad Ovada e la prosecuzione in direzione Acqui Terme e sulla SS334 per Sassello.

Il prossimo 21 maggio il Giro d'Italia attraverserà proprio quel tratto per arrivare poi a Novi Ligure. Non ci saranno criticità ulteriori in quanto è garantita la presenza di una corsia di transito.

Le lavorazioni dovrebbero concludersi, sempre secondo l'ordinanza entro il 18 luglio.