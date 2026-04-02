Alassio, Muretto danneggiato: restauro in vista, il Comune corre ai ripari e pensa ai cordoli di protezione

“Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto al monumento simbolo della nostra città. Fortunatamente, i danni risultano alquanto contenuti e limitati alla fascia superiore in mattoni del Muretto, senza conseguenze per le persone. La Polizia Locale è intervenuta tempestivamente, mettendo in sicurezza l’area ed effettuando tutti i rilievi del caso. Ha inoltre già provveduto a sanzionare l’autrice dell’accaduto che, con grande rammarico, è il nostro assessore Patrizia Mordente, stimata professionista e persona di grande serietà, profondamente dispiaciuta per quanto accaduto, la quale ha prontamente attivato la procedura assicurativa relativa al veicolo coinvolto”.

A fare il punto della situazione dopo l’incidente che nel pomeriggio di ieri (1 aprile, ndr) ha visto un’auto parcheggiata nell’area di sosta pubblica a ponente del Palazzo Comunale urtare accidentalmente la parte superiore del celebre Muretto, causando il distacco di alcune piastrelle.

Intanto, oltre alla messa in sicurezza e al successivo ripristino delle parti danneggiate, con l’Ufficio Tecnico “sta predisponendo un progetto di ripristino della porzione di Muretto danneggiata, che sarà sottoposto alla Soprintendenza competente” e “una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, si procederà celermente con i lavori”.

Una puntualizzazione sulle piastrelle danneggiate: “Per quanto riguarda le piastrelle del Muretto, risulta particolarmente danneggiata quella dedicata al grande attore Gilberto Govi: si tratta non della piastrella autografa originale, bensì di quella commemorativa che lo raffigura, collocata nei primi anni Duemila. Insieme alle poche altre piastrelle coinvolte, è stata recuperata e sarà oggetto di valutazioni tecniche puntuali per verificarne le possibilità di recupero o, se necessario, di sostituzione, in modo da garantire il corretto ripristino”.

L’Amministrazione guarda comunque anche oltre. “Sono già state attivate misure concrete per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe - annuncia Melgrati - a partire dal fatto che la Polizia Locale ha dato disposizione all’Ufficio Segnaletica di predisporre e installare appositi cordoli nel parcheggio in questione, così da impedire in futuro movimenti accidentali dei veicoli”.