Un colpo al cuore di Alassio, un'auto travolge il Muretto: in frantumi la mattonella di Gilberto Govi (FOTO)

Un pomeriggio che resterà negli annali alassini con una certa amarezza quello di oggi, mercoledì 1 aprile 2026. E non, a dispetto della data, per uno dei soliti "pesci d'Aprile", ma per un fatto di cronaca reale: una vettura (modello Fiat Panda) ha sfondato la parte alta del Muretto di Alassio, il celebre simbolo della cittadina del Ponente noto in tutto il mondo per le sue piastrelle autografate da artisti, attori e campioni sportivi.

Tra le mattonelle danneggiate quella, quasi gioco di una malevola sorte, di uno dei liguri più noti presenti sull'installazione voluta negli anni '50 del compianto Mario Berrino. A far le spese di questo maldestro incidente il tributo a Gilberto Govi, il celebre attore dialettale genovese. Irrimediabili sarebbero invece i danni per una vicina piccola edicola, andata completamente distrutta.

Poco sotto, sfiorato il rovinoso imprevisto per le firme dei calciatori della Nazionale di calcio di Bearzot campione del mondo nel 1982. Anche in questo caso quasi ironica la sorte, visto il freschissimo tracollo della Nazionale: almeno il ricordo di quell'epoca d'oro è salvo.

I detriti sono precipitati sul marciapiede di via Dante, fortunatamente senza coinvolgere passanti. La polizia municipale è intervenuta tempestivamente, transennando l’area per garantire la sicurezza, rimuovendo il veicolo e avviando gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Il danno non è comunque solo materiale: il Muretto custodisce decenni di storia e cultura alassina che oggi ha scritto una pagina che nessuno avrebbe mai voluto leggere.