Albenga, crolla parte del controsoffitto nella sede ambulatoriale di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza

Nelle prime ore della giornata odierna, giovedì 2 aprile, si è verificato il distacco di una porzione del controsoffitto in un locale della sede del servizio ambulatoriale di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Albenga. A darne notizia è l'Asl2 precisando come il fatto si sia verificato "nonostante il servizio sia ospitato presso un edificio di recente costruzione e in ottime condizioni".

"Le verifiche tecniche immediatamente attivate hanno confermato che non sussistono condizioni di pericolosità per l’immobile - aggiungono dall'Asl - Il danno risulta circoscritto alla porzione interessata dal distacco del controsoffitto e tecnicamente è considerato rapidamente ripristinabile. Gli interventi necessari sono stati programmati con immediatezza e si prevede che possano essere completati nel corso della prossima settimana, così da ripristinare pienamente le condizioni di sicurezza e agibilità dei locali".

"Nel frattempo il servizio si è organizzato per garantire la continuità delle attività ambulatoriali. Le visite già programmate verranno redistribuite temporaneamente presso l’altro polo di cui dispone la Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza nell’area albenganese - concludono dall'Asl2 - Questa soluzione organizzativa consentirà di proseguire l’attività assistenziale riducendo al minimo i disagi per gli utenti".