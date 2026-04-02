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Cronaca | 02 aprile 2026, 10:25

Loano, lite condominiale degenera in aggressione: ferito un 74enne

L'episodio nella serata di ieri, in via Enrico Toti

Loano, lite condominiale degenera in aggressione: ferito un 74enne

Serata movimentata ieri a Loano, in via Enrico Toti, dove intorno alle 22.30 una lite condominiale è sfociata in un’aggressione. Ad avere la peggio è stato un uomo di 74 anni, colpito al volto da un 50enne al culmine della discussione.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca di Finale Ligure: i militi, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il ferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Secondo quanto emerso, tra i due protagonisti esistevano già precedenti dissidi giudiziari in sede civile legati alla gestione degli spazi condominiali. Al momento non risulterebbero ulteriori denunce presentate.

Redazione

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