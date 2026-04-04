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Attualità | 04 aprile 2026, 14:00

Calizzano, senso unico alternato sulla Sp 490 per lavori sulla fibra ottica con metodo No-Dig

I lavori si svolgeranno dal 13 al 28 maggio, dalle 8:30 alle 18:30, e saranno sospesi nei fine settimana

Calizzano, senso unico alternato sulla Sp 490 per lavori sulla fibra ottica con metodo No-Dig

Sulla Sp 490 “del Colle del Melogno”, nel comune di Calizzano, sarà istituito un senso unico alternato dal chilometro 22+205 al chilometro 27+711 per lavori di potenziamento della fibra ottica con il metodo No-Dig. 

La limitazione si rende necessaria perché la carreggiata non può essere percorsa in entrambe le direzioni contemporaneamente.

Il senso unico alternato sarà regolato da impianto semaforico e, dove necessario, da movieri, dalle ore 8:30 alle 18:30, dal 13 aprile al 28 maggio. 

Nel fine settimana, i lavori saranno sospesi e la viabilità completamente ripristinata dalle 19:00 del venerdì fino alle 8:00 del lunedì successivo.

Graziano De Valle

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