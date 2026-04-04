Casello di Bossarino a Vado, sindaco Gilardi: "Auspichiamo che i tempi previsti vengano pienamente rispettati"

Il Comune di Vado Ligure ha espresso soddisfazione per la conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria relativa al nuovo casello di Bossarino.

"Un passaggio fondamentale che segna finalmente la chiusura dell’iter autorizzatorio di un’opera strategica per il territorio".

«Accogliamo con grande positività questo risultato – dichiara il Sindaco Fabio Gilardi – frutto di un lavoro sinergico portato avanti insieme a tutte le istituzioni coinvolte nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Si tratta di un traguardo importante, atteso da tempo, che consente ora di guardare con maggiore concretezza alle fasi successive del progetto».

L’Amministrazione sottolinea come il nuovo casello rappresenti un’infrastruttura cruciale non solo per il sistema produttivo e logistico del territorio vadese, ma anche per l’intero contesto provinciale, con ricadute significative in termini di viabilità, sicurezza e sviluppo economico.

Con l’ok arrivato dalla Conferenza di servizi, si apre ora la fase decisiva della progettazione esecutiva, con l’obiettivo di avviare i cantieri entro l’inizio del 2027.

«Auspichiamo – prosegue il primo cittadino vadese– che i tempi previsti vengano pienamente rispettati, affinché si possa arrivare rapidamente all’avvio e alla realizzazione dell’opera. Parallelamente, riteniamo fondamentale una celere conclusione anche della strada di scorrimento veloce, intervento complementare e strettamente connesso al nuovo casello».

Le due infrastrutture, infatti, sono considerate strategiche sia per sostenere il tessuto economico locale, sia per migliorare l’accessibilità e l’attrattività turistica dell’intero territorio.

«Continueremo a seguire con attenzione tutte le fasi del procedimento – conclude Gilardi – mantenendo un dialogo costante con gli enti competenti, con l’obiettivo di garantire che un’opera così rilevante possa diventare realtà nei tempi previsti».

I rallentamenti del cantiere sulla strada di scorrimento stanno creando malumori tra i cittadini bloccati spesso in coda in entrambe la direzioni verso Savona e verso Vado Ligure. Dalla strada scarificata verso Vado e verso Savona, passando per i transiti ad una corsia di marcia e la svolta sempre in direzione capoluogo in via Italia e via Ferraris impattando sul traffico del comune vadese con il nuovo rientro sulla superstrada ed ulteriore svolta nei pressi dell'autovelox di Quiliano. Insomma un "caos" viario che sta facendo imbufalire I savonesi. Con il presidente della Provincia Pierangelo Oivieri che aveva annunciato che i lavori sulla strada dovrebbero essere ultimati, al netto di eventuali inconvenienti imprevisti che dovessero ancora verificarsi, entro i primi di giorni del mese di giugno.

"Il Comune vigilerà costantemente sull'ennesimo cronoprogramma presentato. Tutti i soggetti coinvolti devono capire che è la priorità assoluta per la Provincia" conclude il Sindaco di Vado.