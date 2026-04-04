Dego, il versante franoso sulla Sp 542 consolidato con il sistema a farfalle (FOTO)

Proseguono i lavori di consolidamento e rinforzo del versante lungo la Sp 542, al chilometro 2+300, nel comune di Dego, in direzione della località Girini.

Il tratto interessato era stato colpito, lo scorso settembre, da un movimento franoso causato dalle intense precipitazioni, che aveva messo a rischio la sicurezza della viabilità. L’evento ha reso necessari interventi urgenti per ripristinare la stabilità del versante.

Il progetto in corso prevede l’impiego di un sistema a farfalle per consolidare il terreno, affiancato da opere di ingegneria naturalistica. Particolare attenzione è stata dedicata alla costruzione di un muro in cemento armato, fondamentale per garantire la stabilità del pendio e prevenire ulteriori smottamenti.