53enne di Loano muore nell'incendio dell'appartamento: la tragedia a Vercelli

Tragedia in viale Volta a Vercelli, dove i vigili del fuoco, intervenuti per domare un incendio in un’abitazione, hanno rinvenuto il cadavere di una donna.

La vittima è Renata Kielczewska, 53 anni, di origini polacche. Aveva una casa a Loano, dove il marito lavora per una ditta di pulizie nei supermercati, ma risiedeva nella città piemontese.

L’allarme è scattato nella serata di giovedì 2 aprile, intorno alle 22: la squadra della Centrale di Vercelli, insieme all’autoscala e all’autobotte, è intervenuta per spegnere le fiamme in un appartamento.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono entrati nell’abitazione passando dal balcone al secondo piano con l’ausilio dell’autoscala. Successivamente hanno provveduto all’estinzione completa dell’incendio, rinvenendo la donna priva di vita.

Sul luogo sono intervenuti anche il personale sanitario e una pattuglia dei carabinieri, per gli accertamenti del caso.