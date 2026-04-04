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Cronaca | 04 aprile 2026, 20:05

Incendio in un condominio a Villanova d'Albenga: evacuati i residenti (FOTO e VIDEO)

Le fiamme hanno avuto origine dal garage dello stabile

Una densa colonna di fumo ha segnalato nel tardo pomeriggio di oggi un incendio in un edificio residenziale nella zona di Coasco, a Villanova d'Albenga. 

Le fiamme hanno avuto origine dal garage del condominio, verosimilmente per un cortocircuito elettrico, e hanno rapidamente devastato il box auto prima di propagarsi ai piani superiori dell'edificio, coinvolgendo abitazioni sovrastanti.

I vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti con una autobotte per domare il rogo, le cui cause restano ancora al vaglio degli inquirenti. Per motivi precauzionali, i residenti sono stati fatti evacuare in attesa del completamento delle operazioni di spegnimento e delle successive verifiche sulla stabilità e agibilità della struttura.

Redazione

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