Pietra, gira con due coltelli e disturba i passanti: fermato e denunciato un 23enne

Intervento tempestivo e risolutivo dei Carabinieri in tarda serata a Pietra Ligure, dove un uomo è stato fermato e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Verso le ore 20.30, una richiesta giunta al numero di emergenza “112” segnalava la presenza di una persona che stava disturbando i passanti e che, secondo le segnalazioni, era armata di un coltello.

Immediatamente, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Albenga ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione di Finale Ligure e una della Sezione Radiomobile di Albenga.

Le pattuglie, dopo una breve attività di ricerca, sono riuscite a individuare e fermare il soggetto segnalato: un 23enne cittadino italiano residente in provincia di Piacenza, peraltro già noto alle forze dell’ordine, che è stato trovato in possesso di due coltelli.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento si è concluso senza feriti e ha evidenziato la professionalità e la prontezza d’intervento dei Carabinieri, che hanno saputo gestire una situazione di potenziale pericolo per la pubblica sicurezza in modo rapido ed efficace.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Savona rinnova l’invito alla cittadinanza a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto e ringrazia quanti, con coraggio e senso civico, collaborano attivamente alla sicurezza della comunità.