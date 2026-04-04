Alassio, Max Cavallari in scena il 10 aprile con lo spettacolo "Stasera sono Fico"

Si avvicina l’atteso appuntamento con Max Cavallari ad Alassio, dove venerdì 10 aprile alle ore 21 porterà in scena lo spettacolo di cabaret dalla comicità travolgente “Stasera sono Fico”, in programma presso l’ex Chiesa Anglicana.

L’amato comico torna nella città del Muretto per una serata all’insegna del divertimento, ripercorrendo durante lo spettacolo i personaggi più celebri che hanno reso iconico il duo dei Fichi d’India, reinterpretandoli con la sua inconfondibile vena comica e arricchendo la performance con nuovi sketch e momenti inediti.

L’evento, patrocinato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, si inserisce nel calendario di iniziative promosse dall’Associazione Culturale Borgobarusso Giancarlo Formichella.

La prevendita dei biglietti è attiva presso Casa del Disco di Alassio. Per informazioni e prenotazioni: 0182 640479.