"4 passi in riva al mare": a Laigueglia una mattinata per pulire le spiagge

Prosegue a Laigueglia il calendario di “4 passi in riva al mare”, il progetto promosso dal Comune di Laigueglia e organizzato dall’Associazione Monesi Young, con un nuovo appuntamento in programma domenica 12 aprile 2026.

L’iniziativa, questa volta, sarà dedicata alla tutela ambientale attraverso un’attività di pulizia delle spiagge: un gesto semplice ma concreto per prendersi cura del mare e del territorio, rafforzando il legame tra benessere individuale e salvaguardia dell’ambiente.

Il ritrovo è fissato alle ore 9:45 presso il molo di Laigueglia. L’organizzazione metterà a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria per l’attività. I rifiuti raccolti nel corso della mattinata verranno catalogati, con l’obiettivo di realizzare un’analisi più approfondita della tipologia e quantità dei materiali presenti lungo le spiagge e migliorare la conoscenza del fenomeno.

L’attività è aperta a tutti, comprese le famiglie, e si inserisce nel più ampio percorso del progetto, che promuove stili di vita sani, socialità e consapevolezza. In questa occasione, alla dimensione del movimento e della condivisione si affianca una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. La partecipazione è libera e gratuita (prenotazione consigliata ai numeri 338 6988783 o 351 3890096).

Continua così il calendario di passeggiate che, una volta al mese fino alle fine del 2026, si svolgeranno nei dintorni di Laigueglia, con diversi livelli di difficoltà, ma sempre adatte a tutti, in un’ottica inclusiva e partecipativa.

Il progetto “4 passi in riva al mare”, vincitore del Premio SeaLab - Per lo sport e l’inclusione, si configura come naturale evoluzione del percorso “Le 4 stagioni in blu” gestito dall’Associazione Informare e rientra nel progetto locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a Cultural Brand”, promosso dal Comune di Laigueglia e sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1, Componente 3, Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi NextGenerationEU.