Porta a porta a Savona, Di Tullio: "L'amministrazione ora avvii un confronto organico con cittadini e associazioni di consumatori"

Il dibattito sul nuovo sistema della raccolta porta a porta in città, di cui non si sa ancora la data di partenza, non si spegne. Dopo la lettera del difensore civico Francesco Cozzi, il presidente di Federconsumatori Livio Di Tullio chiede all'Amministrazione che venga fatto quanto richiesto nella missiva.

"Il difensore civico Francesco Cozzi – spiega Di Tullio – riprende questioni che noi abbiamo sollevato, quindi di fatto riconosce e chiede all'amministrazione comunale di affrontare le oggettive difficoltà. Questo ci fa piacere. Dopodiché, il difensore civico Cozzi chiede che in qualche modo l'amministrazione comunale avvii un confronto organico con i cittadini e le associazioni di consumatori. Noi, fin dall'inizio, ci siamo detti disponibili, ma né l'amministrazione né il soggetto attuatore si sono attivati, né ci sono stati sviluppi".

"Sotto questo punto di vista – conclude Di Tullio – siamo disponibili a vederci sia con il soggetto attuatore sia con l'amministrazione. Ci auguriamo che il Comune si renda conto della necessità di avere una comunicazione più seria di quella che c’è stata fino ad ora".