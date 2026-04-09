2° Memorial Fulvio Mannori, il 25 aprile la corsa per le vie di Savona

Tutto pronto per il 14esimo Trofeo Compagnia Unica "Pippo Rebagliati", secondo memorial Fulvio Mannori.
La competizione podistica, 51esima Coppa 25 Aprile, si terrà proprio nel giorno della Festa della Liberazione organizzata dalla Società Mutuo Soccorso Macchinisti e Fuochisti XXIV Aprile.
La corsa su strada sarà aperta a tutti per le vie di Villapiana, Lavagnola e Savona Centro per una lunghezza complessiva di 10.8 km.
La partenza si terrà in via Verdi alle 10.00 all'angolo con via Milano.
Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle 8.00 nell'Sms di via Verdi. Informazioni sul sito triathlonsavona.it. Verranno consegnati premi ai primi tre atleti di ogni categoria e verranno premiati anche i partecipanti.
Avrà il patrocinio del Comune di Savona e la Provincia.