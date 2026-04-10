Alassio, 25enne denunciato: ubriaco al volante e armato di bastone estensibile

Doppia segnalazione da parte della Polizia Locale di Alassio per un 25enne, originario del torinese, protagonista di un controllo che ha portato alla luce non solo una guida in stato d’ebrezza.
Il giovane, fermato dagli agenti del comando alassino intorno alle 8 del mattino nei giorni immediatamente successivi al ponte Pasquale, si trovava ubriaco nel pieno centro cittadino a bordo di un’auto di grossa cilindrata presa a noleggio.
L’etilometro in dotazione ha immediatamente mostrato un tasso alcolemico di 1 g/l di alcol nel sangue; da un successivo controllo all’interno del veicolo gli agenti hanno trovato invece un grosso bastone estensibile con anima in acciaio.
Il 25enne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria non solo per essere ubriaco alla guida, ma anche per il possesso di quella che può essere considerata un'arma a tutti gli effetti, che è stata dunque sequestrata dalla Polizia locale.