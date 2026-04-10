Dalla movida alla lotta contro violenza giovanile e di genere: il 2025 della Polizia di Stato savonese che celebra i suoi 174 anni

Un anno segnato da un’intensa attività di controllo e prevenzione, con un’attenzione crescente anche ai fenomeni che coinvolgono i più giovani, come quelli legati alle cosiddette baby gang, ma anche la lotta contro la violenza di genere e la collaborazione tra le forze dell'ordine, le attività dei vari reparti e le diverse operazioni.

Questi gli elementi emersi in occasione del 174esimo anniversario della Polizia di Stato festeggiato stamani (10 aprile, ndr) al Palacrociere, tutti argomenti toccati dal Questore di Savona, Giuseppe Mariani, nel suo discorso, evidenziando il bilancio dell'attività svolta nell'anno passato in provincia di Savona.

L’anno appena trascorso ha visto la Polizia di Stato impegnata in prima linea nelle attività di prevenzione e repressione dei reati, nonché nei settori della tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica e della polizia amministrativa. I dati operativi relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 evidenziano risultati più che positivi, in particolare nel settore della prevenzione, sul quale è stata costantemente concentrata la massima attenzione.

Grande attenzione è stata dedicata all’ambito dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica: sono state disposte 2.600 ordinanze di gestione dei servizi relativi a manifestazioni sportive, turistiche, religiose e culturali. Per contrastare i fenomeni criminosi più diffusi, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e l’immigrazione clandestina, sono stati effettuati 222 servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego sia delle forze territoriali sia degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. In alcune occasioni tali servizi hanno visto anche il contributo degli specialisti della Polizia Amministrativa e della Polizia Stradale, con particolare riferimento ai servizi dedicati alla cosiddetta “movida”, finalizzati alla prevenzione e al controllo nelle aree cittadine a maggiore vocazione commerciale e nei luoghi di aggregazione giovanile, soprattutto nei fine settimana.

L’attività di controllo del territorio, svolta in prima linea dalle Volanti della Questura e del Commissariato di Alassio, ha portato al controllo di 52.500 persone e 18.600 veicoli, dato comprensivo anche dei servizi effettuati con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine. Nel corso dell’anno sono stati inoltre garantiti servizi di vigilanza presso obiettivi sensibili, tra cui sedi istituzionali, religiose e culturali, nonché partiti e movimenti politici, oltre a mirati interventi nelle aree maggiormente esposte a fenomeni criminali, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel periodo in esame, il personale della Polizia di Stato della provincia di Savona ha tratto in arresto 79 persone, mentre oltre 960 sono state denunciate. Nello stesso arco temporale sono pervenute alla Sala Operativa 176 segnalazioni tramite l’applicativo “YouPol”, strumento che si conferma particolarmente efficace nel rafforzare il rapporto di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

La Divisione Anticrimine ha registrato un’intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, con particolare impulso all’applicazione delle misure di prevenzione. Sono stati emessi 135 fogli di via obbligatori, 61 avvisi orali e 76 ammonimenti del Questore per atti persecutori e violazioni riconducibili al “codice Rosso”, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente. Si tratta di strumenti ritenuti particolarmente efficaci nel contrasto alla violenza di genere. Sono stati inoltre adottati 19 provvedimenti di D.A.SPO. urbano.

Per quanto riguarda la Polizia Amministrativa e della Sicurezza, l’attività degli Uffici della Questura e del Commissariato ha portato al rilascio di 21.300 passaporti e di circa 1.000 licenze di porto d’arma, tra nuove emissioni e rinnovi. Particolare impegno è stato dedicato al settore passaporti, anche attraverso l’introduzione di aperture straordinarie pomeridiane e della nuova “agenda online prioritaria”, che consente un rilascio più rapido del documento in caso di esigenze urgenti.

La Divisione P.A.S. ha effettuato oltre 140 controlli presso esercizi commerciali della provincia, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente; in 25 casi sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.

L’Ufficio Immigrazione, in una provincia caratterizzata dalla presenza di due scali marittimi con utenza internazionale, ha gestito circa 13.000 pratiche relative al soggiorno di cittadini stranieri. I provvedimenti prefettizi di espulsione emessi sono stati 52.

La Squadra Mobile, nell’ambito del contrasto ai reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, l’immigrazione clandestina, i reati contro la persona e il patrimonio, nonché nella tutela delle fasce più vulnerabili, ha sviluppato un’intensa attività info-investigativa, conseguendo risultati di rilievo. Nel corso dell’anno sono state condotte mirate attività di indagine che hanno consentito di contrastare efficacemente il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso operazioni che hanno interessato il capoluogo e altri centri della provincia. L’attività investigativa ha inoltre permesso di intervenire su episodi di criminalità diffusa, con particolare riferimento ai reati contro il patrimonio e alla tutela della persona, anche in ambito domestico.

Complessivamente, le operazioni svolte hanno portato all’arresto di 40 persone, all’esecuzione di circa 150 provvedimenti restrittivi, nonché al sequestro di sostanze stupefacenti, oltre a 14 armi e 327 munizioni.